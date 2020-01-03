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Александр Гудков опубликовал пародию на Ольгу Бузову

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Александр Гудков развлёк своих поклонников новой пародией, опубликованной в Instagram. На это раз в качестве «жертвы» он выбрал Ольгу Бузову

Александр Гудков развлёк своих поклонников новой пародией, опубликованной в Instagram. На это раз в качестве «жертвы» он выбрал Ольгу Бузову.

Для начала Гудков продемонстрировал отрывок из выступления Бузовой на одном из концертов. Ольга, облачённая в длинное белое платье, висит под потолком концертного зала и эмоционально, буквально срывая голос, кричит своим фанатам «Живите здесь и сейчас! Кайфуйте!».

Свою пародию Гудков решил исполнить прямо на кухне за ужином. Он изобразил Бузову писклявым голосом и повторил её фразу.

Пользователей Сети исполнение Гудкова немало развеселило и порадовало. В комментариях они отметили, что Бузова является сатанисткой, похожа на покойную Панночку из «Вия», и ей нужен экзорцист. Также было отмечено, что некоторые раньше даже не могли разобрать, что именно она кричит.

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