Актриса Екатерина Волкова призналась в своём страшном заболевании

Актриса Екатерина Волкова дала интервью Лере Кудрявцевой в передаче «Секрет на миллион».

Выпуск с актрисой выйдет в эфир в субботу. Судя по информации из анонса, который весьма заинтересовал зрителей, в передаче будет поднято как минимум две любопытные темы. Так, Волкова расскажет о своих неудавшихся отношениях с мужчинами, и, кроме того, признается в своём неизвестном заболевании.

Рассказывая о болезни, Екатерина расплакалась, и сообщила, что «Сережа стал от неё шарахаться, и она вроде как смертельно больна». Актриса так сильно переживала, что становится понятным, что дело действительно не шуточное. Когда она узнала о заболевании, то больше всего начала беспокоиться за свою дочь, которой грозила ситуация остаться одной.

Волкова три раза была замужем. Первый муж был жестоким человеком, и, кроме того, занимался угоном машин. Один из них, чьё имя будет раскрыто в передаче, ей изменял. Сейчас актриса мужчинам не верит, но отмечает, что и в четвёртый раз не против выйти замуж.