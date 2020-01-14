Здесь рождаются новости.

52-летняя Николь Кидман продемонстрировала подтянутую фигуру на пляже

Дата:
52-летняя актриса Николь Кидман недавно попала в поле зрения папарацци во время отдыха на пляже. Для купания актриса выбрала раздельный ретро-купальни

52-летняя актриса Николь Кидман недавно попала в поле зрения папарацци во время отдыха на пляже.

Для купания актриса выбрала раздельный ретро-купальник синего цвета с завышенной талией и укороченным топом, украшенном рюшами. Поклонники отметили, что, в отличие от большинства актрис, скрывать своё лицо за солнцезащитными очками или шляпой с широкими полями Кидман не стала.

По общему мнению пользователей Сети, в жизни Николь выглядит немногим хуже, чем на светских мероприятиях, но это компенсируется её прекрасной фигурой — стройной и подтянутой. Также были отмечены её ноги. Но вот лицо Кидман было раскритиковано, а некоторые сообщили, что с таким количеством филлеров, как у неё, в воду заходить просто опасно. О том, что актриса делает «уколы красоты», она признавалась сама.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Федор Смолов собирается жениться на 17-летней внучке Ельцина после её совершеннолетия
  2. Блогер Лена Миро раскритиковала «рыхлые» бёдра Ксении Бородиной
  3. Пользователи Сети остались недовольны новым шпагатом Анастасии Волочковой

Эти новости могут вас заинтересовать

Первая российская турбина большой мощности сломалась при испытаниях

В результате крушения Су-27 на Украине погибли украинский и американский пилоты

Западные СМИ назвали самый опасный военный корабль России

СМИ: США оказались беззащитны перед российскими «Кинжалами»

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках