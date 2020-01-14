52-летняя Николь Кидман продемонстрировала подтянутую фигуру на пляже

52-летняя актриса Николь Кидман недавно попала в поле зрения папарацци во время отдыха на пляже.

Для купания актриса выбрала раздельный ретро-купальник синего цвета с завышенной талией и укороченным топом, украшенном рюшами. Поклонники отметили, что, в отличие от большинства актрис, скрывать своё лицо за солнцезащитными очками или шляпой с широкими полями Кидман не стала.

По общему мнению пользователей Сети, в жизни Николь выглядит немногим хуже, чем на светских мероприятиях, но это компенсируется её прекрасной фигурой — стройной и подтянутой. Также были отмечены её ноги. Но вот лицо Кидман было раскритиковано, а некоторые сообщили, что с таким количеством филлеров, как у неё, в воду заходить просто опасно. О том, что актриса делает «уколы красоты», она признавалась сама.