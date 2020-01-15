36-летняя Наталья Рудова снялась для обложки журнала MAXIM

Актриса Наталья Рудова появилась на обложке журнала Maxim, о чём тут же похвасталась своим поклонникам в Instagram.

На фото актриса предстала выныривающей из бассейна, в чёрном слитном купальнике, с мокрыми волосами. Наталья выгнулась в призывной позе, делая акцент на своих ягодицах и талии. В подписи к снимку Рудова сообщает, что приняла участие в одной из самых красивых фотосессий любимого журнала на Бали, и мечтала показать подписчикам эту фотографию.

Пользователи Сети представленное оценили высоко и отметились в комментариях множеством комплиментов, попросив и остальные снимки с фотосессии. Впрочем, некоторые недовольно поинтересовались, как Наталья будет демонстрировать этот журнал своей маме или парню, отметив при этом, что снимки «зачётные», но явно не для публичного использования.