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21-летнюю внучку Михаила Боярского сравнили с Анной Семенович

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Внучка Михаила Боярского Екатерина порадовала поклонников в Instagram фотографией со своего отдыха на фоне моря. 21-летняя девушка позирует в чёрных д

Внучка Михаила Боярского Екатерина порадовала поклонников в Instagram фотографией со своего отдыха на фоне моря.

21-летняя девушка позирует в чёрных джинсовых мини-шортах и тёмном топе на бретельках, выгодно демонстрирующем её грудь. Подпись к снимку Екатерина решила не оставлять.

Пользователи Сети мимо столь эффектного снимка пройти не сумели. В комментариях они отметили женственные формы Екатерины и сравнили её с русалочкой Ариэль и Афродитой, вышедшей, словно из морской пены. Также была отмечена генетика — многие пришли к выводу, что девушка очень похожа на своего отца Сергея Боярского.

Сравнению подверглась и роскошная грудь Екатерины — как уверены подписчики, она даже превосходит Анну Семенович. А некоторые задались вопросом, где у Екатерины её мушкетёр, или хотя бы гвардеец.

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