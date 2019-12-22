Зрители сравнили «Ведьмака» с «Игрой престолов»

20 декабря состоялась премьера сериала «Ведьмак», который с нетерпением ждали поклонники фэнтези.

Сериал основан на серии романов польского писателя Анджея Сапковского. Как отмечается, проект Netflix является не полным повторением оригинала, а переработанной историей. Поклонники жанра сравнили сериал с нашумевшей «Игрой престолов».

Как отмечается, «Ведьмак» по сравнению с «Игрой престолов» выглядит более масштабно. Бюджет сериала неизвестен, но предполагается, что он может стать самым дорогим сериалом Netflix, и уже даже обошёл «Корону» со стоимостью в 130 миллионов долларов за сезон.

В первом сезоне «Ведьмака» всего семь серий, и главной темой в них является даже не Геральт, а его спутники, среди которых не только люди. Таким образом, весь первый сезон представляет собой неспешное знакомство с миром и персонажами, что позволяет Netflix подготовить почву ещё как минимум для 4-5 сезонов.

Была высоко оценена постановка боёв. Как сообщается, исполнитель главной роли Генри Кавилл и сам желал исполнить роль Геральта, а потому отнёсся к процессу съемок со всей серьёзностью. Массовые батальные также поставлены весьма профессионально.

Отмечены исполнительницы главных женских ролей Цири и Йениффер, которые у многих вызывали беспокойство, но волнения оказались напрасными — актрисы отлично справились с поставленными задачами.

Из недостатков отмечается довольно быстрое повествование, что может запутать не знакомого с миром Ведьмака зрителя.