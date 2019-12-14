Журналистка получила шайбой по лицу во время хоккейного матча

Барбора Жачикова, сотрудница прессы, получила серьезную травму в ходе хоккейного матча между командами «Попрад» и «Банска Бистрица». Инцидент случился в Словакии.

Ян Брейчак, игрок «Бистрицы», совершил мощный бросок, после которого шайба попала журналистке прямо в лицо. Девушка в тот момент находилась за бортом катка. Ей сразу же оказали первую помощь, а затем доставили в местное медицинское учреждение.

Хоккеист, чувствуя свою вину за случившееся, решил навестить Жачикову в медицинском центре, подарив ей футболку своей команды. Журналистка отметила, что чувствует себя хорошо и вскоре ее выпишут из больницы.