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Журналистка получила шайбой по лицу во время хоккейного матча

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Барбора Жачикова, сотрудница прессы, получила серьезную травму в ходе хоккейного матча между командами «Попрад» и «Банска Бистрица». Инцидент случился

Барбора Жачикова, сотрудница прессы, получила серьезную травму в ходе хоккейного матча между командами «Попрад» и «Банска Бистрица». Инцидент случился в Словакии.

Ян Брейчак, игрок «Бистрицы», совершил мощный бросок, после которого шайба попала журналистке прямо в лицо. Девушка в тот момент находилась за бортом катка. Ей сразу же оказали первую помощь, а затем доставили в местное медицинское учреждение.

Хоккеист, чувствуя свою вину за случившееся, решил навестить Жачикову в медицинском центре, подарив ей футболку своей команды. Журналистка отметила, что чувствует себя хорошо и вскоре ее выпишут из больницы.

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