Живодер-снайпер начал охоту на собак в Нальчике

В Нальчике местные жители массово жалуются на таинственного живодера, начавшего убивать городских собак и кошек с использованием травматического пистолета.

В соцсети «Инстаграм» горожане опубликовали фотографию травмированного кота, который был обстрелян из травматического оружия. Отмечается, что данный инцидент произошел на улице Ингушской. Местные беспокоятся, что злоумышленник потом может переключиться на их детей.

Пользователи отмечают, что животные, которые выжили в результате обстрелов, на всю жизнь остаются инвалидами. В настоящее время личность хулигана установить не удалось. Волонтеры считают, что отстрел собак и котов осуществляет житель одного из многоквартирных домов.