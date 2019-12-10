Здесь рождаются новости.
Главная
НАУКА
ЖИВОТНЫЕ

Живодер-снайпер начал охоту на собак в Нальчике

Дата:
В Нальчике местные жители массово жалуются на таинственного живодера, начавшего убивать городских собак и кошек с использованием травматического писто

В Нальчике местные жители массово жалуются на таинственного живодера, начавшего убивать городских собак и кошек с использованием травматического пистолета.

В соцсети «Инстаграм» горожане опубликовали фотографию травмированного кота, который был обстрелян из травматического оружия. Отмечается, что данный инцидент произошел на улице Ингушской. Местные беспокоятся, что злоумышленник потом может переключиться на их детей.

Пользователи отмечают, что животные, которые выжили в результате обстрелов, на всю жизнь остаются инвалидами. В настоящее время личность хулигана установить не удалось. Волонтеры считают, что отстрел собак и котов осуществляет житель одного из многоквартирных домов.

Новости по теме:

  1. В Китае родились первые в мире гибриды свиньи и обезьяны
  2. Самца ламы «в расцвете сил» выставили на продажу в Ленобласти
  3. Видео с забавной реакцией котят на падение матери стало вирусным

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

В 2017 году появится на свет первый ребенок от трех родителей

Ученые доказали, что причиной слепоты может стать частый прием аспирина

Заводной полярный медвежонок — новая звезда зоопарка в Мюнхене

Начало истории: Предновогодние мысли о списке из 32-х стран

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках