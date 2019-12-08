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Жителей Ленобласти предупреждают об усилении ветра

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Представители Управления МЧС по Ленинградской области предупредили местных жителей о том, что сегодня, 8 декабря, скорость ветра в регионе может дости

Представители Управления МЧС по Ленинградской области предупредили местных жителей о том, что сегодня, 8 декабря, скорость ветра в регионе может достигнуть 15 м/с.

По словам спасателей, необходимо убрать с балконов и дворов все вещи, а транспортные средства поставить как можно дальше от неустойчивых сооружений и деревьев. Пешеходам следует при возможности не проходить рядом с линиями электропередач, трубопроводами и мостами. Лучше всего непогоду переждать дома.

Синоптики также отмечают, что в воскресенье в области ожидается сильный гололед. По этой причине водителям следует не превышать скорость и держать достаточную дистанцию на автотрассах. В понедельник ветер, скорее всего, усилится.

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