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Житель Воркуты застрял в форточке и умер

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В информационном агентстве «КомиОнлайн» сообщают о том, что житель города Воркуты, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил выйти на улицу ч

В информационном агентстве «КомиОнлайн» сообщают о том, что житель города Воркуты, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил выйти на улицу через форточку, но застрял в проеме и умер.

Журналисты отмечают, что в понедельник, 23 декабря, в утренние часы полицейские приняли сообщение, в котором говорилось о том, что на улице Дмитрова мужчина застрял в окне 1-го этажа. Правоохранители вытащили пострадавшего, а потом занесли его домой. Прибывшим на место медикам не удалось спасти воркутинца.

Управление СК РФ по Коми позднее провело проверку по факту гибели человека. Умершим оказался 56-летний мужчина. Согласно предварительной информации, он получил серьезное переохлаждение организма. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

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