4 декабря ФАС сообщила о предупреждении производителям стиральных порошков Ariel и Persil, и шоколада Lindt — было обнаружено, что в России товары данных марок ниже качеством, чем на Западе.

Эту ситуацию прокомментировал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он сообщил, что ФАС наконец-то выяснила, что товары из Европы в Россию идут низкого качества, и это говорит о том, что россияне являются для стран Запада людьми второго сорта, и им позволительно предлагать различные отходы.

Жириновский отметил, что необходимо остановить торговлю низкокачественным товаром, и если компании хотят торговать с Россией, они должны заняться импортом продукции высокого качества.

Согласно требованиям ФАС, производители указанных товаров должны либо начать выпускать продукцию такого же качества, как в Европе, либо особым образом промаркировать свой товар, чтобы не вводить покупателей в заблуждение.