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Загитова предстала перед зрителями шоу «Вечерний Ургант» в эффектном платье

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Алина Загитова, фигуристка из РФ, была приглашена на телешоу «Вечерний Ургант». Она решила прийти на передачу в эффектном платье. Молодая спортсменка

Алина Загитова, фигуристка из РФ, была приглашена на телешоу «Вечерний Ургант». Она решила прийти на передачу в эффектном платье.

Молодая спортсменка опубликовала на своей страничке в соцсети Instagram фотоснимок, на котором позирует в красивом розовом платьице до колен с открытыми плечами. На заднем фоне можно увидеть знак с названием программы.

Ранее победительницы Олимпийских игр сообщила о решении приостановить свою карьеру. Данная новость вызвала огромный резонанс среди поклонников фигуристки и профессиональных спортсменов. Некоторые начали критиковать Загитову, однако тренерский штаб Этери Тутберидзе жестко отвечал на подобные высказывания.

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