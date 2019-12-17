Загитова предстала перед зрителями шоу «Вечерний Ургант» в эффектном платье

Алина Загитова, фигуристка из РФ, была приглашена на телешоу «Вечерний Ургант». Она решила прийти на передачу в эффектном платье.

Молодая спортсменка опубликовала на своей страничке в соцсети Instagram фотоснимок, на котором позирует в красивом розовом платьице до колен с открытыми плечами. На заднем фоне можно увидеть знак с названием программы.

Ранее победительницы Олимпийских игр сообщила о решении приостановить свою карьеру. Данная новость вызвала огромный резонанс среди поклонников фигуристки и профессиональных спортсменов. Некоторые начали критиковать Загитову, однако тренерский штаб Этери Тутберидзе жестко отвечал на подобные высказывания.