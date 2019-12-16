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«Яндекс» создал недорогие лазерные сенсоры для беспилотных автомобилей

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Специалисты «Яндекса» создали недорогие лазерные сенсоры (лидары) и камеру для собственных беспилотных автомобилей и уже начали проведение их тестов.

Специалисты «Яндекса» создали недорогие лазерные сенсоры (лидары) и камеру для собственных беспилотных автомобилей и уже начали проведение их тестов.

Представители компании отмечают, что беспилотные машины уже оснащены новыми сканерами пространства и прямо сейчас испытываются на практике. Новое оборудование планируется также устанавливать на автономных роботах-доставщиках. По словам экспертов, лидары осуществляют сканирование пространства путем использования лазеров, отражаемых от объектов. Затем они создают трехмерную картинку окружающей местности.

Дмитрий Полищук, глава подразделения «Яндекса», занимающегося разработкой беспилотников, отметил, что стоимость их прототипов уже в 2 раза меньше рыночной цены. Когда они перейдут на массовое производство, она и вовсе упадет на 75 процентов, что позволит автопроизводителям значительно сэкономить на сенсорах.

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