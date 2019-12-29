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Врач рассказала, чем заменить картошку и колбасу в салате «Оливье»

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В преддверии Нового года руководитель Центра медицинской профилактики Ступинской больницы Надежда Фомина дала рекомендации по приготовлению салата 

В преддверии Нового года руководитель Центра медицинской профилактики Ступинской больницы Надежда Фомина дала рекомендации по приготовлению салата «Оливье» — блюда, считающегося одним из составляющих праздника.

Так, она посоветовала заменить колбасу отварным нежирным мясом, а вместо картошки, хотя бы частично, использовать зелёные яблоки. Для того, чтобы снизить калорийность блюда, следует приготовить домашний майонез, а не использовать магазинный.

Также стоит запекать горячие блюда, вместо того, чтобы их жарить. Мясные и рыбные блюда лучше всего приготовить с овощным гарниром, используя фольгу или пакеты для запекания. Однако отмечается, что кожа птицы в запечённом виде обладает высокой калорийностью.

В сладких блюдах следует использовать минимум масла и маргарина, а от сладкой газированной воды лучше отказаться полностью.

Мандарины, без которых Новый год не обходится, не стоит давать детям младше трёх лет, а также есть при язве и гастрите. Остальным следует не переусердствовать с их употреблением, чтобы не спровоцировать аллергическую реакцию.

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