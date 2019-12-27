Возле Астраханского кремля молился голый человек

Жители Астрахани запечатлели на камеры своих смартфонов голого юношу, который молился возле здания Кремля. Всего за несколько часов парень стал местной интернет-звездой.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как мимо мужчины спокойно проходят астраханцы, причем как взрослые, так и дети. Никто из них не стал мешать юноше осуществлять свой странный религиозный ритуал. Однако пользователи моментально набросились на него, посчитав, что у парня не все в порядке с головой.

В Управлении МВД по региону заявили, что юноша был задержан. Они также установили личность необычного богомольца – им оказался 24-летний житель Астрахани. В настоящее время он ожидает прихода психиатров, которые должны проверить его психическое состояние.