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Возле Астраханского кремля молился голый человек

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Жители Астрахани запечатлели на камеры своих смартфонов голого юношу, который молился возле здания Кремля. Всего за несколько часов парень стал местно

Жители Астрахани запечатлели на камеры своих смартфонов голого юношу, который молился возле здания Кремля. Всего за несколько часов парень стал местной интернет-звездой.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как мимо мужчины спокойно проходят астраханцы, причем как взрослые, так и дети. Никто из них не стал мешать юноше осуществлять свой странный религиозный ритуал. Однако пользователи моментально набросились на него, посчитав, что у парня не все в порядке с головой.

В Управлении МВД по региону заявили, что юноша был задержан. Они также установили личность необычного богомольца – им оказался 24-летний житель Астрахани. В настоящее время он ожидает прихода психиатров, которые должны проверить его психическое состояние.

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