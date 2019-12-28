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Военная база США в Ираке подверглась ракетному обстрелу

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В Ираке 27 декабря вечером было совершено нападение на военную базу США, находящуюся рядом с городом Киркук. Сообщается, что по базе было выпущено нес

В Ираке 27 декабря вечером было совершено нападение на военную базу США, находящуюся рядом с городом Киркук. Сообщается, что по базе было выпущено несколько ракет.

Позднее появились сведения, что поблизости от базы обнаружена пусковая установка, из которой, как предполагается, и был совершён обстрел. В нападении погиб один подрядчик из США, несколько военнослужащих были ранены. Это было подтверждено центральным командованием США.

В числе пострадавших не только американские военные, но и иракские. Число пострадавших не сообщается. Кроме того, на базе находились отделения местной полиции и антитеррористических служб.

В настоящее время иракские силы безопасности занимаются проведением контрдействий, а также ведут расследование ситуации.

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