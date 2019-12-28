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Видео: На Камчатке средь бела дня убили собаку

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На Камчатке в городе Елизово один из сотрудников организации, занимающейся отловом животных, ранил бродящую собаку, а затем оставил ее умирать на улиц

На Камчатке в городе Елизово один из сотрудников организации, занимающейся отловом животных, ранил бродящую собаку, а затем оставил ее умирать на улице.

Свидетели произошедшего сняли видео, на котором можно увидеть истекающего кровью пса. Они отмечают, что запись была сделана 26 декабря на улице Гришечко. Согласно предварительным сведениям, мужчина выстрелил в собаку усыпляющим снарядом, но, скорее всего, шприц задел артерию, что привело к гибели животного.

Позднее Сергей Тюлькин, и.о. главы Елизовского района, сообщил, что сотрудники компаний по отлову животных, выполняют свою работу днем только в экстренных случаях, когда звери несут прямую опасность людям. Он добавил, что данный пес ранее бросался на пожилого человека и хватал его за одежду, поэтому ловец поступил правильно.

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