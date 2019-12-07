Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Видео: Хоккеист нокаутировал вратаря ударом по голове

Дата:
Есть видео
В рамках хоккейного матча, в котором друг с другом столкнулись «Сан-Хосе Шаркс» и «Каролина Харрикейнз», между игроками произошла небольшая потасовка,

В рамках хоккейного матча, в котором друг с другом столкнулись «Сан-Хосе Шаркс» и «Каролина Харрикейнз», между игроками произошла небольшая потасовка, приведшая к двум штрафам.

Когда начался 2-й период, Джо Торнтон, игрок «Каролины», совершил попытку закатить шайбу в ворота соперников, однако вратарь Петр Мразек уже накрыл ее ловушкой. В итоге голкипер Чехии ударил нападающего клюшкой. В ответ форвард стукнул вратаря кулаком по шлему и тот сразу же рухнул на лед.

Возле ворот тут же началась драка. Судьи смогли разнять дерущихся, а затем назначили штрафные минуты Мразеку и Торнтону. Первого оштрафовали за грубость, а второго – за удар кулаком. Победу в матче одержала «Каролина».Видео: Хоккеист нокаутировал вратаря ударом по голове

Новости по теме:

  1. В сенате США рассмотрят проект о признании России спонсором терроризма
  2. Депутат Журова рассказала об умоляющих поднять пенсионный возраст пенсионерах
  3. Жириновский сообщил, что Запад считает россиян людьми «второго сорта»

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

В Ростове-на-Дону 6-летняя девочка получила сильнейшее отравление «Кока-колой»

Оксана Самойлова рассказала о нищем прошлом

Пилот Дамир Юсупов рассказал, что перестал представляться пассажирам

Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках