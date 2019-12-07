Видео: Хоккеист нокаутировал вратаря ударом по голове

В рамках хоккейного матча, в котором друг с другом столкнулись «Сан-Хосе Шаркс» и «Каролина Харрикейнз», между игроками произошла небольшая потасовка, приведшая к двум штрафам.

Когда начался 2-й период, Джо Торнтон, игрок «Каролины», совершил попытку закатить шайбу в ворота соперников, однако вратарь Петр Мразек уже накрыл ее ловушкой. В итоге голкипер Чехии ударил нападающего клюшкой. В ответ форвард стукнул вратаря кулаком по шлему и тот сразу же рухнул на лед.

Возле ворот тут же началась драка. Судьи смогли разнять дерущихся, а затем назначили штрафные минуты Мразеку и Торнтону. Первого оштрафовали за грубость, а второго – за удар кулаком. Победу в матче одержала «Каролина».