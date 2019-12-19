Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Видео: Бабушки из Уфы сняли клип на песню Тимати ради миллиона рублей

Дата:
Есть видео
Пенсионерки из села Михайловка, расположенного под Уфой, решили поучаствовать в музыкальном состязании, организованном певцом Тимати. Ранее исполнител

Пенсионерки из села Михайловка, расположенного под Уфой, решили поучаствовать в музыкальном состязании, организованном певцом Тимати.

Ранее исполнитель опубликовал на своей страничке в «Инстаграме» видео, где призвал подписчиков снять наиболее необычный и интересный ролик на его новую композицию «Я еду на джипе». Победитель при этом получит от него 1 миллион рублей. Многие россияне решили поучаствовать в этом челлендже, включая уфимских бабушек.

Клип с участием пожилых женщин был положительно оценен многими пользователями. Они поддержали бабушек, отметив, что те сумели дать жару в видео. В настоящий момент неизвестно, кто именно победил в конкурсе Тимати.

Видео: Бабушки из Уфы сняли клип на песню Тимати ради миллиона рублей

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Рэпер 50 cent позлорадствовал над сломанной челюстью Колби Ковингтона
  2. Российская армия получила первую партию двухсредных автоматов АДС
  3. Эксперты «Росконтроля» назвали лучшие марки семги

Эти новости могут вас заинтересовать

Испанский фотограф раскрыла удивительный мир пещерных жителей Андалусии

Песков рассказал, как Владимир Путин встретит Новый год

Юлия Михалкова поделилась «секретами» женского счастья

В Смоленске кондуктор выгнала из трамвая беременную женщину

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках