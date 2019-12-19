Видео: Бабушки из Уфы сняли клип на песню Тимати ради миллиона рублей

Пенсионерки из села Михайловка, расположенного под Уфой, решили поучаствовать в музыкальном состязании, организованном певцом Тимати.

Ранее исполнитель опубликовал на своей страничке в «Инстаграме» видео, где призвал подписчиков снять наиболее необычный и интересный ролик на его новую композицию «Я еду на джипе». Победитель при этом получит от него 1 миллион рублей. Многие россияне решили поучаствовать в этом челлендже, включая уфимских бабушек.

Клип с участием пожилых женщин был положительно оценен многими пользователями. Они поддержали бабушек, отметив, что те сумели дать жару в видео. В настоящий момент неизвестно, кто именно победил в конкурсе Тимати.