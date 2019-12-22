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В ЮАР отменили бой после выпадения боксера за пределы ринга

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Руан Виссер, боксер из Южноафриканской республики, оказался участником курьезного случая, из-за которого пришлось отменить его поединок с Тианом Фиком

Руан Виссер, боксер из Южноафриканской республики, оказался участником курьезного случая, из-за которого пришлось отменить его поединок с Тианом Фиком.

Перед началом поединка боксеры и члены их команд вышли на ринг, чтобы провести подготовительные работы. Виссер при этом занялся проверкой канатов, огораживающих площадку для боя. Однако на одной из сторон они не выдержали веса спортсмена, из-за чего тот свалился с ринга.

Отмечается, что боксер получил легкие травмы, однако поединок все равно отменили, так как спортсмены находились в неравном положении. В СМИ отмечают, что Виссер является чемпионом ЮАР. Он участвовал в тренировочном лагере украинских боксеров Кличко.

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