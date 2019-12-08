В Якутске мужчина упал в вентиляционную шахту с 10 этажа и остался жив

В одном из жилых домов Якутска мужчина провалился в вентиляционную шахту с десятого этажа и при этом остался жив.

Данный инцидент произошел сегодня, 8 декабря, в многоэтажном доме, расположенном на Сергеляхском шоссе. Днем жильцы услышали призывы о помощи, шедшие из стен на нижних этажах. После этого они сразу же вызвали работников спасательной службы.

Позднее стало известно, что мужчина поднялся на техническом этаже и случайно уронил валенки в вентиляцию. Попытавшись их найти, он упал вниз и пролетел почти три десятка метра, прежде чем застрял возле первого этажа. По словам спасателей, потерпевший выжил, так как шахта в конце сузилась, а валенки смягчили падение.