В выходные в Ленобласти ожидается гололедица и мокрый снег

Представители службы спасения предупреждают жителей Ленобласти о том, что в регионе в эти выходные пройдет мокрый снег, а ночью образуется гололедица.

Сегодня, 14 декабря, в западной части Ленинградской области выпадет мокрый снег, а скорость ветра может составить 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +3 градуса Цельсия, а ночью – -2 градуса. Синоптики советуют пешеходам перемещаться максимально осторожно, так как тротуары местами покроются льдом.

Согласно словам метеорологов осадки в регионе будут идти до начала следующей недели. Ситуацию на дорогах осложнит гололед. Водителям необходимо внимательно следить за дорогой, сильно не разгоняться и соблюдать дистанцию.