Здесь рождаются новости.
Главная
МИР ЛЮДЕЙ

В выходные в Ленобласти ожидается гололедица и мокрый снег

Дата:
Представители службы спасения предупреждают жителей Ленобласти о том, что в регионе в эти выходные пройдет мокрый снег, а ночью образуется гололедица.

Представители службы спасения предупреждают жителей Ленобласти о том, что в регионе в эти выходные пройдет мокрый снег, а ночью образуется гололедица.

Сегодня, 14 декабря, в западной части Ленинградской области выпадет мокрый снег, а скорость ветра может составить 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +3 градуса Цельсия, а ночью – -2 градуса. Синоптики советуют пешеходам перемещаться максимально осторожно, так как тротуары местами покроются льдом.

Согласно словам метеорологов осадки в регионе будут идти до начала следующей недели. Ситуацию на дорогах осложнит гололед. Водителям необходимо внимательно следить за дорогой, сильно не разгоняться и соблюдать дистанцию.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Рисующий задом художник из Норвегии получил 4 млн долларов от государства
  2. Видео водителя скорой из Екатеринбурга просмотрели более миллиона раз
  3. Ручную заливку льда в Новоильинке назвали «позорищем»

Эти новости могут вас заинтересовать

Монета в сдаче сделала американца богатым

Ученые нашли «тайное убежище» ВИЧ

Шорт-лист номинантов на престижную Букеровскую премию оглашен

Кейт Уинслет снимется в новой ленте Вуди Аллена

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках