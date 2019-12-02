В Воронеже погиб врезавшийся в стоявшую фуру водитель такси

В результате дорожной аварии, произошедшей в городе Воронеж, погиб водитель, управлявший машиной с логотипом «Яндекс.Такси».

В местном управлении ГИБДД сообщили, что данное ДТП произошло вчера, 1 декабря, в дневное время суток на улице Героев Сибиряков. Согласно предварительной информации, водитель отечественного авто Lada Vesta не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, припаркованным на обочине. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.

В настоящее время работники правоохранительных органов пытаются выяснить все обстоятельства случившегося. Неизвестно, находились ли в машине пассажиры. Чтобы ликвидировать последствия аварии, полицейским пришлось вызывать спасателей.