В Волжском полиция отдаст 100 тысяч рублей за информацию об убийстве пенсионера

Руководство Управления МВД РФ по Волгоградской области решило назначить вознаграждение в размере 100 тысяч рублей за сведения об убийцах пенсионера из Ленинска.

Представители правоохранительных органов сообщили, что в марте 2019 года в Волжском на улице 40 лет Победы было обнаружено тело пожилого мужчины без признаков жизни. Отмечается, что он скончался от колото-резанных ранений. Однако за 9 месяцев сотрудникам полиции так и не удалось отыскать убийц.

В областном главке МВД заявляют, что они не смогли установить и задержать подозреваемых в совершенном преступлении, поэтому было принято решение назначить награду за любую полезную информацию о данном деле, которая может помочь в его раскрытии.