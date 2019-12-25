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В Волжском полиция отдаст 100 тысяч рублей за информацию об убийстве пенсионера

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Руководство Управления МВД РФ по Волгоградской области решило назначить вознаграждение в размере 100 тысяч рублей за сведения об убийцах пенсионера из

Руководство Управления МВД РФ по Волгоградской области решило назначить вознаграждение в размере 100 тысяч рублей за сведения об убийцах пенсионера из Ленинска.

Представители правоохранительных органов сообщили, что в марте 2019 года в Волжском на улице 40 лет Победы было обнаружено тело пожилого мужчины без признаков жизни. Отмечается, что он скончался от колото-резанных ранений. Однако за 9 месяцев сотрудникам полиции так и не удалось отыскать убийц.

В областном главке МВД заявляют, что они не смогли установить и задержать подозреваемых в совершенном преступлении, поэтому было принято решение назначить награду за любую полезную информацию о данном деле, которая может помочь в его раскрытии.

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