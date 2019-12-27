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В Ульяновске четырёхлетний ребёнок скончался после утренника в детском саду

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В Ульяновске скончался четырёхлетний мальчик, почувствовавший себя плохо после проведённого в детском саду утренника. Инцидент произошёл 24 декабря. К

В Ульяновске скончался четырёхлетний мальчик, почувствовавший себя плохо после проведённого в детском саду утренника.

Инцидент произошёл 24 декабря. Как сообщается, в детский сад была вызвана «скорая помощь», которая осмотрела ребёнка и приняла решение его госпитализировать. Однако мать ребёнка отказалась от лечения в стационаре и подписала соответствующий документ. Отмечается, что ещё до новогоднего мероприятия ребёнок лежал в больнице с фарингитом.

Уже дома, ближе к ночи, мальчику стало ещё хуже. На этот раз врачам «скорой помощи» удалось увезти его в стационар, однако врачи не сумели его спасти.
Согласно предварительному диагнозу, у мальчика была менингококковая инфекция, отличающаяся стремительным развитием.

Областной минздрав подтвердил смерть мальчика. Как было сообщено, в детском саду проводятся необходимые профилактические мероприятия, по факту инцидента организована проверка.

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