Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

В Удмуртии после смерти матери умер оставшийся в одиночестве подросток с ДЦП

Дата:
В Удмуртии 6 декабря были найдены тела 13-летнего подростка и его матери, скончавшиеся в собственной квартире. Инцидент произошёл в городе Можга. Как

В Удмуртии 6 декабря были найдены тела 13-летнего подростка и его матери, скончавшиеся в собственной квартире.

Инцидент произошёл в городе Можга. Как сообщается, мать мальчика скончалась примерно в конце ноября от хронического заболевания. Подросток имел тяжёлую форму ДЦП, и потому не мог сообщить о случившемся.

Около недели мальчик провёл в квартире наедине с телом умершей матери. Из-за своей болезни он не мог говорить, а когда от голода начал кричать, соседи не обратили на это внимания — шум от подростка, как сообщается, был обычным делом.

Мальчик на своей коляске сумел добраться до кухни, где открыл кран и попытался напиться, но в итоге упал. Постепенно вода затопила кухню, а затем и подвал — квартира находилась на первом этаже. Затопление также осталось незамеченным.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. По предварительной версии, подросток умер из-за переохлаждения.

Новости по теме:

  1. СК подтвердил гибель вице-губернатора Тамбовской области
  2. В правительстве объяснили присутствие Ивлеевой на интервью с Медведевым
  3. Украинские летчики впервые за 20 лет осуществили дозаправку самолетов в воздухе

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

СМИ: хакер получил доступ к секретным данным об истребителе F-35 через Tinder

Грудинин считает прошедшие выборы «самыми грязными на постсоветском пространстве»

Опубликовано фото спешно покидающего митинг в Житомире Порошенко

Порошенко заявил, что украинская крылатая ракета поразила цель

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках