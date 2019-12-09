В Удмуртии после смерти матери умер оставшийся в одиночестве подросток с ДЦП

В Удмуртии 6 декабря были найдены тела 13-летнего подростка и его матери, скончавшиеся в собственной квартире.

Инцидент произошёл в городе Можга. Как сообщается, мать мальчика скончалась примерно в конце ноября от хронического заболевания. Подросток имел тяжёлую форму ДЦП, и потому не мог сообщить о случившемся.

Около недели мальчик провёл в квартире наедине с телом умершей матери. Из-за своей болезни он не мог говорить, а когда от голода начал кричать, соседи не обратили на это внимания — шум от подростка, как сообщается, был обычным делом.

Мальчик на своей коляске сумел добраться до кухни, где открыл кран и попытался напиться, но в итоге упал. Постепенно вода затопила кухню, а затем и подвал — квартира находилась на первом этаже. Затопление также осталось незамеченным.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. По предварительной версии, подросток умер из-за переохлаждения.