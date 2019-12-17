В США указали преимущества Су-30СМ перед F-16 для белорусов

Белорусские СМИ недавно пожаловались на то, что Су-30 слишком недолговечны и дороги в обслуживании по сравнению с американскими F-16. Однако в издание The National Interest решили заступиться за российские истребители.

По словам американских экспертов семнадцатитонный Су-30СМ, оснащенный двумя ускорителями, является настоящим «монстром», если сравнивать его с десятитонным F-16, имеющим всего один двигатель. Они добавляют, что российский самолет быстрее и мощнее американского, поэтому его нужно сопоставлять с усовершенствованным F-15 Eagle.

Отмечается, что этот истребитель имеет управляемый вектор тяги, поэтому в плане маневренности обходит Су-27, приближаясь к более современному Су-35С. Однако главным преимуществом самолета является его кабина, в которой, как и в западных моделях, имеются современные дисплеи и системы.