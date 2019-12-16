Здесь рождаются новости.
Главная
МИР ЛЮДЕЙ

В США сотрудник банка украл деньги у клиентов и похвастался этим в соцсетях

Дата:
Работник одного из американских банков украл из сейфа клиентов свыше 88 тысяч долларов и был задержан, после того как опубликовал в соцсетях фотографи

Работник одного из американских банков украл из сейфа клиентов свыше 88 тысяч долларов и был задержан, после того как опубликовал в соцсетях фотографии с пачками ворованных денег.

Следователи отмечают, что Арландо Хендерсон, воспользовавшись тем, что у него был доступ к сейфу банка, расположенного в Шарлотте, не менее 18 раз крал деньги вкладчиков в 2018 году. Часть украденных средств он перечислял на собственный банковский счет, используя банкомат неподалеку от финансового учреждения.

29-летнего жителя США арестовали в начале текущего месяца в Сан-Диего. Работники правоохранительных органов обнаружили на его страничках в «Инстаграме» и «Фейсбуке» снимки, на которых он держит в руках пачки долларов. Теперь Хендерсона могут посадить в тюрьму на срок до 30 лет и выписать штраф в размере одного миллиона долларов.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Выпускница СПбГУ оплевала членов этической комиссии
  2. Солдата-срочника из Москвы обвиняют в совращении 13-летней девочки
  3. В Челябинске бойцовский пес едва не загрыз собственного хозяина

Эти новости могут вас заинтересовать

В Третьяковской галерее россиянкам объяснили правила кормления грудью

Ученые доказали, что секс с одной 40-летней женщиной приятнее, чем с двумя 20-летними

Ученые нашли способ стереть из памяти неприятное событие

Интернет-гигантов больше заботят собственные доходы, чем общественная безопасность

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках