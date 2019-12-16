В США сотрудник банка украл деньги у клиентов и похвастался этим в соцсетях

Работник одного из американских банков украл из сейфа клиентов свыше 88 тысяч долларов и был задержан, после того как опубликовал в соцсетях фотографии с пачками ворованных денег.

Следователи отмечают, что Арландо Хендерсон, воспользовавшись тем, что у него был доступ к сейфу банка, расположенного в Шарлотте, не менее 18 раз крал деньги вкладчиков в 2018 году. Часть украденных средств он перечислял на собственный банковский счет, используя банкомат неподалеку от финансового учреждения.

29-летнего жителя США арестовали в начале текущего месяца в Сан-Диего. Работники правоохранительных органов обнаружили на его страничках в «Инстаграме» и «Фейсбуке» снимки, на которых он держит в руках пачки долларов. Теперь Хендерсона могут посадить в тюрьму на срок до 30 лет и выписать штраф в размере одного миллиона долларов.