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В Сочи начали работу новогодние «Автобусы желаний»

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С 25 декабря по автобусным маршрутам Сочи будут курсировать «Автобусы желаний». Согласно сообщению от администрации, они останутся в городе

С 25 декабря по автобусным маршрутам Сочи будут курсировать «Автобусы желаний». Согласно сообщению от администрации, они останутся в городе до 9 января.

Автобусы украшены гирляндами, в салоне исполняются посвящённые Новому году композиции. Водитель самого первого автобуса, запущенный ещё раньше по маршруту № 87 «Ул. Джапаридзе — Ост. к/т Аэлита — Ул. Бытха», нарядился Дедом Морозом.

По словам Ирины Горбачевой, являющей директором департамента транспортного хозяйства, подобные акции способствуют созданию новогоднего настроения.

Со вторника новогодние автобусы также появятся на маршрутах №77 в Лазаревское, №56, до Адлерского района, и №105с, до Красной Поляны. С 27 по 31 декабря, кроме того, детей в этих автобусах будут ждать разнообразные сюрпризы.

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