В следующем году в Подмосковье изменится форма обеспечения питанием беременных женщин

В Московской области с 1 января 2020 года меняется форма обеспечения питанием беременных женщин, а также кормящих матерей и детей до трёх лет.

Согласно новым правилам, теперь вместо продуктов женщины будут получать ежемесячную денежную выплату. Таким образом, беременные женщины будут получать 400 рублей ежемесячно вплоть до рождения ребёнка. Кормящие матери будут получать пособие в 1000 рублей ежемесячно. Новорождённые дети и возрастом до года получают также по 1000 тысяче рублей, дети от одного года до трёх лет — по 600 рублей ежемесячно.

Для того, что оформить получение выплаты на питание, требуется оставить заявление через портал Госуслуг, через соцзащиту или МФЦ. Сделать это можно будет с начала следующего года.