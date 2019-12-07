В Сети целиком показали убийцу MacBook Air от Redmi

В Интернете появились фотографии «убийцы» MacBook Air, разрабатываемой под брендом Redmi, который принадлежит китайскому производителю Xiaomi.

Внешне новинка очень похожа на американскую модель MacBook Pro, оснащенную экраном диагональю 16 дюймов. Однако она значительно отличается от нее в плане размеров, поэтому станет основным конкурентом Air. На одном из снимков можно увидеть, что устройство обладает поддержкой мгновенной передачи данных с одного девайса на другой.

Второе изображение демонстрирует, что RedmiBook 13 имеет корпус из металла, но при этом может похвастаться малым весом, так как его можно удержать всего несколькими пальцами одной руки. По мнению экспертов, ноутбук будет весить не больше одного килограмма. Официальный дебют устройства намечен на 10 декабря 2019 года.