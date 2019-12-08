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В Серпухове прошел митинг за закрытие мусорного полигона «Лесная»

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Вчера, 7 декабря, в городе Серпухов прошел еще один митинг, в котором люди потребовали от властей закрыть мусорный полигон «Лесная». На нем присутство

Вчера, 7 декабря, в городе Серпухов прошел еще один митинг, в котором люди потребовали от властей закрыть мусорный полигон «Лесная». На нем присутствовало около 2 тысяч человек.

Мероприятие состоялось на Калужской улице неподалеку от бывшего здания ГАИ. Место было выбрано администрацией города. Она также разрешила людям собраться всего на один час, поэтому многим выступающим пришлось говорить очень кратко. Однако это не изменило боевой настрой митингующих, многие из которых пришли с огромными транспарантами.

Одним из ораторов оказался эколог Александр Голубев, заявивший, что комплекс сортировки мусора, который планируется создать возле полигона, окажется такой же свалкой, а может даже хуже. Когда на сцену вышел местный народный избранник, толпа сразу же его освистала, не веря в слова о том, что депутатский корпус не поддерживает дальнейшее использование полигона. В конце люди подписали резолюцию о закрытии ТКО «Лесная».

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