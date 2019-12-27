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В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж Палыч

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25 декабря появилась информация о том, что в седьмом сезоне сериала «Сваты» будет фигурировать неизвестный герой. Согласно имеющимся сведени

25 декабря появилась информация о том, что в седьмом сезоне сериала «Сваты» будет фигурировать неизвестный герой.

Согласно имеющимся сведениям, этим персонажем станет директор сельского клуба Палыч. Его исполнение было доверено Михаилу Трухину. Актёр наибольшую известность получил благодаря участию в «Улицах разбитых фонарей» и «Ивановы-Ивановы».

В седьмом сезоне состоится свадьба Жени Ковалевой с иностранцем Джеком, и, вероятно, именно в этой серии появится Палыч.

По заявлению Федора Добронравова, которое он сделал в конце октября, съёмки седьмых «Сватов» начнутся в начале 2020 года. В январе-феврале снимут основные эпизоды, а летом — недостающие необходимые кадры, таким образом, ждать новый сезон осталось не так уж долго.

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