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В Саратове скончался получивший огнестрельное ранение полицейский

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Работник правоохранительных органов получил огнестрельное ранение в Саратове в ходе задержания преступников. Сегодня, 22 декабря, стало известно, что

Работник правоохранительных органов получил огнестрельное ранение в Саратове в ходе задержания преступников. Сегодня, 22 декабря, стало известно, что врачи не смогли спасти его.

В областном главке МВД сообщили о том, что происшествие случилось вчера в Заводском районе. Стражи правопорядка решили остановить двух мужчин, так как посчитали, что они занимаются незаконным оборотом наркотических веществ. Однако один из задержанных открыл по полицейским огонь из пистолета.

В результате 28-летний правоохранитель был доставлен в больницу с серьезным ранением. Медики сделали все возможное, чтобы спасти ему жизнь, но тот умер от кровопотери. Отмечается, что полицейские позднее задержали подозреваемого в нападении. Если его вину докажут, то ему будет грозить пожизненный срок.

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