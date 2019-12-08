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В Саратове произошло тройное ДТП с участием автобуса

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В городе Саратов вчера, 7 декабря, в утренние часы случилась дорожная авария, в которой друг с другом столкнулись сразу три машины, включая автобус. П

В городе Саратов вчера, 7 декабря, в утренние часы случилась дорожная авария, в которой друг с другом столкнулись сразу три машины, включая автобус.

Представители региональной автоинспекции отмечают, что ДТП произошло в Кировском районе. Согласно предварительной информации, водитель пассажирского транспорта, который следовал по маршруту «2Д», не справился с управлением и врезался в Daewoo Gentra, а затем столкнулся с ВАЗ-2112.

Отмечается, что легковые автомобили получили довольно значительный ущерб, однако никто из участников ДТП, к счастью, серьезно не пострадал. К медикам обратилась только пожилая женщина, находившаяся в автобусе в момент аварии. После медицинского осмотра ее отпустили домой.

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