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В Санкт-Петербурге срубили гигантский столетний тополь

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В Санкт-Петербурге срубили тополь, высаженный более сотни лет назад на Каменноостровском проспекте напротив Лопухинского сада. Тополь был столь огроме

В Санкт-Петербурге срубили тополь, высаженный более сотни лет назад на Каменноостровском проспекте напротив Лопухинского сада.

Тополь был столь огромен, что его ствол могли обхватить только как минимум три человека. По словам местных жителей, во время прогулок по окрестностям они всегда поражались размерами этого дерева.

Информация о срубе дерева появилась 25 декабря. Причины срубки не уточняются, однако горожане высказали предположение, что дерево было давно больно. Некоторые жители сообщили, что замечали на нём явные следы гнили, и, в этом случае, сохранение дерева грозило опасностью окружающим.

От тополя остались огромные чурбаны, и было высказано предложение использовать их для увековечивания памяти о дереве — к примеру, сделать из них скамейки во дворе дома.

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