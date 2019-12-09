В Санкт-Петербурге была похищена женщина на глазах у своей 11-летней дочери

В Санкт-Петербурге мужчина похитил мать пятиклассницы на глазах у её дочери.

Инцидент произошёл 8 декабря во второй половине дня на улице Карпинского. Как сообщается, мужчина подъехал на автомобиле к дому, начал стучать в окно квартиры на первом этаже и требовать, чтобы проживающая там женщина вышла на улицу.

После того, как она вышла, злоумышленник посадил её на заднее пассажирское сиденье, сам сел рядом. Водитель увёз их в отель в центре города. Здесь женщину несколько часов удерживали против её воли, пока она не сумела сбежать. В ближайшем кафе потерпевшая попросила вызвать такси и обратилась в медпункт, где ей была оказана необходимая помощь.

Сотрудникам полиции женщина рассказала, что боялась за свою дочь, потому и согласилась выйти из дома. Также она сообщила, что просила помощи у водителя, однако он её проигнорировал.

В ходе расследования выяснилось, что похититель ранее уже был судим за кражу и административные нарушения.