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В России задумались о корабле на смену «Адмиралу Кузнецову»

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После появления информации о пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» эксперты начали задумываться о том, какой корабль сможет сменить его в

После появления информации о пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» эксперты начали задумываться о том, какой корабль сможет сменить его в ближайшем будущем.

Никакой официальной информации о грядущих разработках в этой области нет, но некоторые заявления военных и политиков выглядит весьма красноречиво. Специалисты предполагают, что Россия не станет создавать новый авианосец, заменив крейсер так называемыми универсальными десантными кораблями (УДК), водоизмещение которых составит от 15 000 до 30 000 тонн. Их строительство должно будет начаться в Керчи уже в следующем году.

Крупные УДК вполне способны нести на себе авиационную группу, состоящую из 16 самолетов с коротким взлетом и вертикальной посадкой и нескольких вертолетов. В них при этом можно будет также перевозить десант и боевую технику. Однако для полномасштабных военных действий с сильным противником, у которого имеются полноценные авианосные ударные группы, эти корабли окажутся практически бесполезными.

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