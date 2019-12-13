В России презентована линейка ультрабюджетных кнопочных телефонов

Российской компанией «Новая линия» была создана новая линейка ультрабюджетных мобильных устройств Strike, стоимость которых варьируется от 900 до 2,7 тысячи рублей.

В настоящее время приобрести можно одну из шести моделей на выбор. Самые доступные аппараты относятся к серии А. Тем, кому нужны устройства с емкими аккумуляторными батареями, следует присмотреться к серии P. Для пожилых людей подготовлена серия S (телефоны имеют упрощенный функционал и специальное меню). Гаджеты с хорошей защитой включены в серию R.

Наиболее вычурным внешним видом обладают девайсы из серии F. К примеру, Strike F10 похож на телефоны, продававшиеся в 90-х годах прошлого века. Меломанам же стоит взглянуть на модели M, так как они оснащены хорошим динамиком и опцией плеера.