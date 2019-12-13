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В России презентована линейка ультрабюджетных кнопочных телефонов

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Российской компанией «Новая линия» была создана новая линейка ультрабюджетных мобильных устройств Strike, стоимость которых варьируется от 900 до 2,7

Российской компанией «Новая линия» была создана новая линейка ультрабюджетных мобильных устройств Strike, стоимость которых варьируется от 900 до 2,7 тысячи рублей.

В настоящее время приобрести можно одну из шести моделей на выбор. Самые доступные аппараты относятся к серии А. Тем, кому нужны устройства с емкими аккумуляторными батареями, следует присмотреться к серии P. Для пожилых людей подготовлена серия S (телефоны имеют упрощенный функционал и специальное меню). Гаджеты с хорошей защитой включены в серию R.

Наиболее вычурным внешним видом обладают девайсы из серии F. К примеру, Strike F10 похож на телефоны, продававшиеся в 90-х годах прошлого века. Меломанам же стоит взглянуть на модели M, так как они оснащены хорошим динамиком и опцией плеера.

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