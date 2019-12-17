В России подешевели смартфоны Honor и Huawei

На территории РФ стартовала новая акция на гаджеты Honor и Huawei, связанная с грядущими новогодними праздниками. Многие девайсы этих китайских брендов продаются по сниженным ценам.

В некоторых случаях скидки достигают 50 процентов. Правда, столь большое падение цены не распространяется на смартфоны. К примеру, модель Honor 20 Pro подешевела «всего» на 6 000 рублей, а обычная версия сбросила в стоимости 5 000 рублей. Бюджетные устройства продаются со скидками в 2-3 тысячи рублей. Многим покупателям также обещают различные подарки.

Купить флагманскую модель Huawei P30 Pro можно со скидкой в 12 тысяч рублей, а Mate 20 Pro и вовсе стала дешевле на 15 тысяч рублей. Отмечается, что данная акция продлится до 23 декабря включительно.