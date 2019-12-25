В России изменятся правила посещения больных в больницах

В Министерстве здравоохранения России планируют поменять правила посещения пациентов в медицинских учреждениях страны. Предложение было вынесено на обсуждение общественностью.

В новых правилах говорится, что в палате одного больного смогут максимум находиться два его родственника или знакомых. В Минздраве отметили, что эти нормы необходимы, чтобы постояльцы медицинских центров, имея ослабленный иммунитет, не подверглись дополнительному риску подхватить вирус.

Посетители также не смогут брать с собой музыкальные инструменты и другие вещи, издающие громкие звуки. В медучреждении должны также выделить дополнительные места для посещений со всеми необходимыми условиями. Посещать больных можно будет только после их личного согласия.