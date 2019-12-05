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В результате дорожной аварии в Подмосковье погибли два человека

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В Московской области произошла жуткая дорожная авария, унесшая жизни двух человек. Еще двое участников ДТП получили различные травмы. Представители Уп

В Московской области произошла жуткая дорожная авария, унесшая жизни двух человек. Еще двое участников ДТП получили различные травмы.

Представители Управления МВД по региону отмечают, что этот инцидент случился на Дмитровском шоссе примерно в шесть часов утра. Водитель отечественной машины Lada Granta не справился с управлением, врезавшись в отбойник на огромной скорости.

На данный момент времени неизвестно, погиб ли сам водитель, и из-за чего именно произошла авария. На месте ДТП сейчас работают правоохранители, которые пытаются выяснить все обстоятельства случившегося.

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