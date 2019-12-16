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В Подмосковье в результате столкновения грузовика и автобуса пострадало пять человек

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В Подмосковье на трассе М-7 произошла авария с участием автобуса и грузовика, в результате которой пострадало пять человек. Как сообщается, инцидент п

В Подмосковье на трассе М-7 произошла авария с участием автобуса и грузовика, в результате которой пострадало пять человек.

Как сообщается, инцидент произошёл на 16-м километра трассы М-7 вечером 15 декабря. По неизвестным на данный момент причинам грузовик и автобус, следующие в одном направлении, столкнулись.

В результате происшествия пять человек получили травмы различной степени тяжести, среди них 15-летний подросток. Также, по некоторым сведениям, среди пострадавших есть и 17-летний молодой человек. Трое пострадавших были доставлены в Балашихинскую больницу, двоих отправили в московские больницы. Отмечается, что состояние всех пострадавших оценивается как средней тяжести.

На месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют обстоятельства инцидента.

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