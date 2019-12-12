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В Подмосковье уволили охранников гимназии, разбивших школьнику лицо

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Охранники, работавшие в гимназии подмосковного Одинцово, лишились своих рабочих мест после того, как разбили губу местному школьнику. В СМИ сообщают,

Охранники, работавшие в гимназии подмосковного Одинцово, лишились своих рабочих мест после того, как разбили губу местному школьнику.

В СМИ сообщают, что после окончания занятий одиннадцатилетний мальчик вышел из учебного заведения, однако не увидел машины родителей, которые должны были приехать за ним. Ребенок не стал дожидаться их на морозе и возвратился в здание гимназии, чтобы погреться. Однако охранники – женщина и мужчина – потребовали, чтобы школьник вышел из раздевалки, так как уроки давно закончились.

Мальчик отказался и тогда мужчина схватил его и силой вытолкнул наружу, оторвав при этом капюшон, а женщина ударила школьника по губам. Приехавшие в гимназию родители узнали о случившемся и тут же направились в школу. Охранники заявили, что ребенок сам виноват, так как его поведение было неподобающим, однако директор решила встать на сторону учащегося, поэтому нерадивых сотрудников уволили.

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