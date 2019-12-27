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В Подмосковье на Дмитровском шоссе произошло девять аварий с участием 18 авто

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В Управлении ГИБДД по Московской области сообщают о том, что сегодня, 27 декабря, в утренние часы на Дмитровском шоссе произошло 9 дорожных аварий с у

В Управлении ГИБДД по Московской области сообщают о том, что сегодня, 27 декабря, в утренние часы на Дмитровском шоссе произошло 9 дорожных аварий с участием восемнадцати машин.

В опубликованном сообщении говорится о том, что большинство ДТП произошли на 45-м километре автодороги примерно в восемь часов утра по Московскому времени. Сотрудники полиции не стали называть причины этих аварий. В СМИ отмечают, что они могли произойти из-за гололеда.

Сотрудники ведомства отмечают, что, к счастью, в результате данных происшествий никто не умер и не пострадал. Однако транспортные средства получили различные повреждения. На месте инцидента сейчас работают полицейские.

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