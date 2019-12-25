В петербургской компании «Лэнд» прошли обыски из-за неуплаты налогов в размере 600 млн

В одну из компаний под брендом «Лэнд», расположенную в Санкт-Петербурге, нагрянули работники налоговой инспекции и ФСБ с целью изучить ее бухгалтерию. По их мнению, организация не уплатила налоги в размере 600 миллионов рублей.

В информационном агентстве «Фонтанка» отмечают, что вчера, 24 декабря, в вечерние часы в офис ГПК «Лэнд», находящийся на Воскресенской набережной, ворвались сотрудники ФСБ и налоговики. Они ту же взялись за «обследование» кабинетов, то есть изъятие документации, касающейся финансовых операций компании. Специалисты считают, что она реализовывала холодильники и торговое оборудование, уменьшая реальную налоговую нагрузку.

Журналисты отмечают, что раз налоговая служба взялась за «обследование» и привлекла к этому сотрудников ФСБ, то в будущем, скорее всего, будет открыто уголовное дело, связанное с неуплатой налогов. Представители ГПК «Лэнд» пока никак не комментируют сложившуюся ситуацию.