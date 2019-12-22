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В петербургском ресторане драка закончилась стрельбой

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Представители главка МВД сообщили о том, что в одном из ресторанов Санкт-Петербурга конфликт между посетителями закончился стрельбой. Данное происшест

Представители главка МВД сообщили о том, что в одном из ресторанов Санкт-Петербурга конфликт между посетителями закончился стрельбой.

Данное происшествие случилось вчера, 20 декабря, примерно в полвторого ночи по Московскому времени на улице Доблести. На записи, сделанной камерой наблюдения, можно увидеть, что в заведении между двумя мужчинами началась ссора. Вскоре один из них ударил второго рукояткой пистолета. В ходе удара случился непроизвольный выстрел.

Пострадавшего при этом отвезли в больницу. Врачи диагностировали у него сильную травму головы. Его состояние оценивается медиками как средней тяжести. Оказав медицинскую помощь, они отпустили его домой. Правоохранители в свою очередь открыли уголовное дело по отношению к стрелявшему мужчине.

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