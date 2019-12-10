В Петербурге семеро мужчин напали на девушку из-за внешнего вида

Жестокое избиение 18-летней девушки произошло в Петербурге на Лиговском проспекте. Сообщается, что семеро мужчин напали на девушку и применили к ней силу. Информацию об этом сообщила подруга потерпевшей.

Сообщается, что избиение произошло 9 декабря в вечернее время на Лиговском проспекте 48. Компания мужчин начала задавать Екатерине вопросы по поводу ее ориентации и внешнего вида. Злоумышленников интересовало и содержимое карманов потерпевшей.

Пострадавшая находилась в компании подруг, которые пытались увести Екатерину и убежать от мужчин. Они скрылись в кафе, но было поздно, так как преступники напали на девушку и начали наносить ей удары по лицу и голове. Екатерина не успела достать перцовый баллончик, чтобы воспользоваться им. После нанесения побоев, напавшие сбежали с места злодеяния.

На место случившегося была вызвана бригада скорой помощи. Медики диагностировали у Екатерины сотрясение мозга и зашивали губу.