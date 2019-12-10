Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

В Петербурге семеро мужчин напали на девушку из-за внешнего вида

Дата:
Жестокое избиение 18-летней девушки произошло в Петербурге на Лиговском проспекте. Сообщается, что семеро мужчин напали на девушку и применили к ней с

Жестокое избиение 18-летней девушки произошло в Петербурге на Лиговском проспекте. Сообщается, что семеро мужчин напали на девушку и применили к ней силу. Информацию об этом сообщила подруга потерпевшей.

Сообщается, что избиение произошло 9 декабря в вечернее время на Лиговском проспекте 48. Компания мужчин начала задавать Екатерине вопросы по поводу ее ориентации и внешнего вида. Злоумышленников интересовало и содержимое карманов потерпевшей.

Пострадавшая находилась в компании подруг, которые пытались увести Екатерину и убежать от мужчин. Они скрылись в кафе, но было поздно, так как преступники напали на девушку и начали наносить ей удары по лицу и голове. Екатерина не успела достать перцовый баллончик, чтобы воспользоваться им. После нанесения побоев, напавшие сбежали с места злодеяния.

На место случившегося была вызвана бригада скорой помощи. Медики диагностировали у Екатерины сотрясение мозга и зашивали губу.

Новости по теме:

  1. В Липецкой области будут судить педофила, развратившего около полусотни школьниц
  2. В Чите будут судить мужчину, задушившего парализованную мать
  3. Неизвестные сообщили о «минировании» 35 объектов в Москве

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Видео: ФСБ задержала украинского шпиона в Симферополе

Яна Рудковская высказалась об изменах Евгения Плющенко

Ракеты Северной Кореи могут достичь любого региона США

Восемь лет летал разбившийся Ан-148

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках