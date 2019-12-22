В Одинцово потушен пожар в частном доме, есть пострадавшие

На официальном интернет-портале Управления МЧС России по Московской области сообщили о том, что пожарным удалось потушить огонь, возникший в одном из частных домов в Одинцове.

В опубликованном сообщении говорится о том, что сегодня, 22 декабря, примерно в десять часов утра служба спасения приняла вызов о пожаре в частном доме, расположенном на улице Лесная. Примерно через 40 минут пожарные смогли локализовать огонь на площади 30 «квадратов».

Пожар был полностью ликвидирован спустя час после поступления сообщения о нем. Отмечается, что несколько человек пострадали, однако об их состоянии ничего неизвестно. Для тушения огня были привлечены 8 единиц спецтехники и более 20 пожарных.