В Москве жестоко избили подполковника Росгвардии

Александр Кудрявцев, подполковник Росгвардии и работник пресс-службы ведомства, был жестоко избит в столице России двумя мужчинами.

В информационном агентстве Baza, сославшемся на собственные источники, отмечают, что преступление было совершено 21 декабря в утренние часы неподалеку от дома пострадавшего. На него набросились двое неизвестных, которые избили его, а потом уехали на машине. Потерпевший смог запомнить номера автомобиля, поэтому злоумышленников быстро нашли.

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин: 37-летнего Николая Кубарева и 43-летнего Николая Симдянова. По факту случившегося начата проверка. В настоящее время неизвестно, из-за чего именно подозреваемые напали на работника Росгвардии.