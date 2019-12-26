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В Москве жестоко избили подполковника Росгвардии

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Александр Кудрявцев, подполковник Росгвардии и работник пресс-службы ведомства, был жестоко избит в столице России двумя мужчинами. В информационном а

Александр Кудрявцев, подполковник Росгвардии и работник пресс-службы ведомства, был жестоко избит в столице России двумя мужчинами.

В информационном агентстве Baza, сославшемся на собственные источники, отмечают, что преступление было совершено 21 декабря в утренние часы неподалеку от дома пострадавшего. На него набросились двое неизвестных, которые избили его, а потом уехали на машине. Потерпевший смог запомнить номера автомобиля, поэтому злоумышленников быстро нашли.

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин: 37-летнего Николая Кубарева и 43-летнего Николая Симдянова. По факту случившегося начата проверка. В настоящее время неизвестно, из-за чего именно подозреваемые напали на работника Росгвардии.

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